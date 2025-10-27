Dividendi, modifiche in arrivo: fuori le quotate e soglia al 5%
Il Governo lavora ai correttivi della norma che moltiplica la tassazione sugli utili distribuiti: possibile esclusione per Piazza Affari e dimezzamento del limite di partecipazione
Il dibattito che si è infiammato intorno alla stangata sui dividendi promette di produrre risultati. Ci sarà anche l’ormai famoso articolo 18 della legge di Bilancio, famigerato agli occhi delle imprese, fra le norme destinate a essere corrette in Parlamento.
Il lavoro tecnico sulle modifiche è già partito e ha prodotto più ipotesi di intervento, anche se i tempi non sono brevi perché i voti decisivi al Senato arriveranno fra almeno un mese. Tre i filoni principali su cui corrono le novità allo studio...