Dividendi, modifiche in arrivo: fuori le quotate e soglia al 5%

Il dibattito che si è infiammato intorno alla stangata sui dividendi promette di produrre risultati. Ci sarà anche l’ormai famoso articolo 18 della legge di Bilancio, famigerato agli occhi delle imprese, fra le norme destinate a essere corrette in Parlamento.

Il lavoro tecnico sulle modifiche è già partito e ha prodotto più ipotesi di intervento, anche se i tempi non sono brevi perché i voti decisivi al Senato arriveranno fra almeno un mese. Tre i filoni principali su cui corrono le novità allo studio...