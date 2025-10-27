Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione
Risposta a interpello n. 271/2025: niente tassazione sul trasferimento di nuda proprietà da genitore a figli
La donazione del diritto di nuda proprietà da un genitore (che si riserva l’usufrutto) ai suoi due figli, in comunione tra loro, di una quota di partecipazione corrispondente al 95 per cento del capitale di una Spa o di una Srl non è soggetto a imposta di donazione (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, testo unico imposta di donazione) se ai donatari venga attribuita la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nell’assemblea ordinaria. È quanto risulta dalla c rispetto alla quale è assai...