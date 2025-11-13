Donazione della nuda proprietà di partecipazioni, requisiti necessari per l’esenzione dall’imposta
L’agenzia delle Entrate attraverso la risposta ad interpello n. 271 del 27 ottobre 2025, ha analizzato il caso di un soggetto che vuole donare ai figli, in comunione fra loro, la nuda proprietà di una quota del 95 per cento in una società “holding industriale”, dando agli stessi il controllo di diritto della società, al fine di verificare se tale donazione può essere non assoggettata ad imposta di donazione in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del...
