Due collaboratori part time e pochi beni strumentali: niente Irap per l’avvocato
Contenzioso ante-2022: rileva l’assenza di capitali <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">e lavoro altrui significativo</span>
In assenza di utilizzo di capitali e di lavoro altrui in misura significativa per produrre valore aggiunto, è escluso dall’Irap l’avvocato che sostiene spese per due collaboratori part-time e che sulla base del libro cespiti dimostra di possedere beni strumentali modesti. Sono le principali conclusioni della Cgt di primo grado di Padova, sentenza 405/1/2025 (presidente De Rosa, relatore Favaretto), pronunciatasi sul ricorso proposto da un avvocato a seguito del silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso...