Due collaboratori part time e pochi beni strumentali: niente Irap per l’avvocato

In assenza di utilizzo di capitali e di lavoro altrui in misura significativa per produrre valore aggiunto, è escluso dall’Irap l’avvocato che sostiene spese per due collaboratori part-time e che sulla base del libro cespiti dimostra di possedere beni strumentali modesti. Sono le principali conclusioni della Cgt di primo grado di Padova, sentenza 405/1/2025 (presidente De Rosa, relatore Favaretto), pronunciatasi sul ricorso proposto da un avvocato a seguito del silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi