Transfer pricing, nelle verifiche una banca dati allineata
L’uso di una versione errata può pregiudicarne la validità e inficiare la pretesa erariale
Il calcolo del prezzo di trasferimento proposto dalle Entrate è valido solo se basato su un rigoroso iter metodologico. Viceversa, l’esistenza di una serie di errori compromette l’attendibilità complessiva del calcolo proposto e la conseguente pretesa erariale.
Questa è, in sintesi, la conclusione a cui arriva la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza 2401/2025, che mette in primo piano alcuni passaggi del calcolo e risulta interessante per il taglio pratico-operativo seguito...