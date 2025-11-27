Omesso versamento Iva con rateazione decaduta: il favor rei si applica anche ai processi in corso
I giudici di legittimità per la prima volta applicano la riforma. In caso di dilazione interrotta c’è reato con residuo oltre i 75mila euro
Non è punibile l’omesso versamento Iva se al momento di decadenza della rateazione, il debito residuo non è superiore a 75.000 euro. La nuova normativa essendo più favorevole va applicata ai procedimenti in corso.
A chiarire la modalità applicativa della nuova norma in tema di reato di omesso versamento, è la terza sez. penale della Cassazione con la sentenza nr. 38438 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di omesso...
Correlati
Sezione 3