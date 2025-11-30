Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia
Il contribuente deve dar prova di aver già pagato <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">le tasse in modo definitivo</span>
Le imposte assolte all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all’estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Lo ribadiscono i giudici della Cgt di Como con la sentenza 297/1/2025 (presidente Abate, relatore Mancini).
Lo stop del Fisco
Nel caso in esame...