Effetto split payment per il calcolo dell’acconto Iva

L’acconto Iva per il 2025 dovrà essere versato entro il 29 dicembre 2025 (il 27 è un sabato). Per le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, che dal 1° luglio 2025, non applicano più lo split payment, può convenire calcolarlo con il metodo previsionale (88% di quanto sarà effettivamente dovuto nel periodo) o quello analitico (100% dell’Iva delle operazioni effettuate al 20 dicembre 2025) e non con il metodo storico. Viceversa, per i fornitori delle società uscite dallo...

