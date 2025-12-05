Esente Iva la cessione di case prefabbricate
Imposta solo se il venditore non residente rispetta le regole del costruttore
La cessione di case prefabbricate modulari cedute «chiavi in mano» costituisce ai fini Iva una cessione di beni immobili, da assoggettare alle regole sulla territorialità previste per tali operazioni. La risposta a interpello 304/2025 delle Entrate risponde all’istanza presentata da una società registrata come soggetto passivo di imposta in uno Stato membro della Ue, che si occupa della produzione di case a telaio e di case modulari prefabbricate e della cessione delle stesse a soggetti consumatori...
Correlati
Altri provvedimenti