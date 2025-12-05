Esente Iva la cessione di case prefabbricate

La cessione di case prefabbricate modulari cedute «chiavi in mano» costituisce ai fini Iva una cessione di beni immobili, da assoggettare alle regole sulla territorialità previste per tali operazioni. La risposta a interpello 304/2025 delle Entrate risponde all’istanza presentata da una società registrata come soggetto passivo di imposta in uno Stato membro della Ue, che si occupa della produzione di case a telaio e di case modulari prefabbricate e della cessione delle stesse a soggetti consumatori...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi