Esg e sostenibilità, l’analisi Iro come leva strategica per le aziende

Come fare perAdempimentiEsg e sostenibilità, l’analisi Iro come leva strategica per le aziendedi Gianni Malerba e Beatrice OrtuaniN. 4319 Novembre 2025Quando Dall’entrata in vigore della CsrdCosa scade Predisposizione dell’analisi IroPer chi Tutte le impreseCome adempiere Svolgere l’analisi Iro/doppia materialità, integrare rischi-opportunità Esg e predisporre report di sostenibilità conformeContinua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiEsg e informativa non finanziariaIndice1. In sintesi2. Doppia materialità, impatto materiale e finanziario3. Applicazione pratica: esempi e spunti operativi4. Perché adottare l’analisi Iro?5. ConclusioniGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale18 Novembre 2025Ravvedere una rata «dimenticata», le istruzioni e i codici tributodi Rossella Murica18 Novembre 2025Adesione al pvc, opportunità da valutare in base al valore probatoriodi Cristina Odorizzi17 Novembre 2025Zes unica, dal 18 novembre le comunicazioni per non perdere gli incentividi Roberto Bianchi e Debora Reverberi14 Novembre 2025Issa 5000, il nuovo standard per l’assurance della sostenibilitàdi Andrea Balestri, Maurizio Cicioni e Francesco Castaldo13 Novembre 2025Riqualificazione dell’appalto certificato, tra dubbi applicativi e certezza del dirittodi Giuseppe Barbera e Attilio Romano