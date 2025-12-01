Controlli e liti

Extraprofitti energia, sui ricorsi contro il Gse decisione rimessa alla Cassazione

La Cgt Chieti chiede alla Cassazione di stabilire la competenza tra giudice amministrativo, tributario e ordinario

di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

È stata devoluta alla Cassazione la questione di diritto volta a stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione al riparto tra giudice amministrativo, giudice tributario e giudice ordinario nell’ambito delle controversie concernenti il prelievo ex articolo 15-bis del Dl 4/2022. Si tratta dei recuperi operati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia sugli extraprofitti.

Il quesito è stato formulato dalla Corte di giustizia tributaria...

