Extraprofitti energia, sui ricorsi contro il Gse decisione rimessa alla Cassazione

È stata devoluta alla Cassazione la questione di diritto volta a stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione al riparto tra giudice amministrativo, giudice tributario e giudice ordinario nell’ambito delle controversie concernenti il prelievo ex articolo 15-bis del Dl 4/2022. Si tratta dei recuperi operati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia sugli extraprofitti.

Il quesito è stato formulato dalla Corte di giustizia tributaria...