Fabbricati rurali e terreni, tutte le verifiche per evitare il versamento Imu
Test sui requisiti che consentono l’esenzione in vista del saldo in scadenza il 16 dicembre
Si avvicina il 16 dicembre, termine per il versamento della seconda rata Imu. Per il mondo agricolo, l’imposta può risultare dovuta sui terreni agricoli, su quelli edificabili e sui fabbricati rurali.
Terreni agricoli
Per quanto riguarda i terreni agricoli, occorre combinare il disposto del comma 746 (ultimo periodo), del comma 752 e del comma 758 della legge 160/2019.
Il comma 746 detta la regola generale disponendo che per i terreni agricoli (e per quelli coltivati) il valore è costituito da quello ottenuto applicando...
Correlati
Michele BrusaterraScheda adempimento