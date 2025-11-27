I temi di NT+Agricoltura

Fabbricati rurali e terreni, tutte le verifiche per evitare il versamento Imu

Test sui requisiti che consentono l’esenzione in vista del saldo in scadenza il 16 dicembre

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Si avvicina il 16 dicembre, termine per il versamento della seconda rata Imu. Per il mondo agricolo, l’imposta può risultare dovuta sui terreni agricoli, su quelli edificabili e sui fabbricati rurali.

Terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, occorre combinare il disposto del comma 746 (ultimo periodo), del comma 752 e del comma 758 della legge 160/2019.

Il comma 746 detta la regola generale disponendo che per i terreni agricoli (e per quelli coltivati) il valore è costituito da quello ottenuto applicando...

