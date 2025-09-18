Falcidia del credito d’imposta estero incompatibile con i trattati
I giudici tributari da Trieste a Milano bocciano la falcidia, ma l’agenzia delle Entrate insiste sulla riduzione nell’interpello 101/2025
L’articolo 165, comma 10, del Testo unico prevede la proporzionale riduzione dell’imposta estera accreditabile, qualora il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
La questione della incompatibilità di tale disposto con i trattati era stata sollevata dalla dottrina già da diversi anni, ma è recentemente...
