Giudici tributari, aumenta lo stipendio dei vertici dell’organo di autogoverno
Un emendamento governativo alla manovra riscrive le retribuzioni per il presidente e i consiglieri di nomina parlamentare del Cpgt. Stop per 12 mesi al decalage dei giudici in uscita: aumenta la spesa di 5,8 milioni per il 2026
Non è un aggiustamento tecnico: è una doppia spinta di spesa nella giustizia tributaria. Un emendamento governativo alla manovra mette insieme due interventi che costano e lo fa senza giri di parole nei numeri: da un lato lo stop al decalage che tiene in servizio 203 giudici a fine incarico e vale circa 5,8 milioni di euro nel 2026 (5.771.000); dall’altro, nello stesso pacchetto, l’aumento della retribuzione della componente di nomina parlamentare del vertice di autogoverno della giustizia tributaria...