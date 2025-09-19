Global minimum tax: fuori i gruppi Usa, restano tanti dubbi

Le complessità operative e di gettito della global minimum tax erano già ampiamente riconosciute, e dati empirici suggerivano che i ricavi sarebbero stati inferiori alle aspettative originarie. Questi problemi ora sono accentuati dalla posizione espressa dagli Stati Uniti e dalla reazione degli altri Paesi.

Nell’ottobre 2021 era stato annunciato un accordo storico, con il sostegno di oltre 130 Paesi, per l’introduzione di una tassa minima globale e di una nuova convenzione multilaterale volta a riallocare...