Il decreto legislativo correttivo n. 81 del 12.06.2025 – Seconda parte

In Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, entrato in vigore il 13 giugno 2025, integrativo e correttivo di talune disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni fiscali, che contiene, tra le altre, l’esclusione dal concordato preventivo biennale dei forfetari.

Forfetari e acquisti in reverse charge e loro esclusione dal CPB

