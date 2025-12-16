Il finanziamento rimborsato dal manager non ferma l’applicazione del carried interest
La compensazione all’uscita non esclude la tassazione agevolata. Stop con la rinuncia del creditore o se è esclusa la restituzione
Alcune recenti risposte a interpello hanno affrontato la tematica del carried interest analizzando le condizioni dei piani per verificare se si trattasse di redditi finanziari da tassare al 26% o piuttosto di lavoro dipendente da assoggettarsi alla più onerosa progressività Irpef (si vedano «Il Sole 24 Ore» del 26 settembre e del 30 settembre 2025).
In generale le diverse risposte che l’Agenzia ha fornito su questa materia consentono all’operatore di districarsi meglio nell’interpretazione ...