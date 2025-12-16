Terzo settore, scongiurata l’emersione di plusvalenze imponibili
Il nuovo articolo 79-bis del Dlgs 117/2017 consente di neutralizzare le conseguenze fiscali relative alla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (Dlgs 186/2025) che conferma l’operatività di alcune misure di rilievo per gli enti Terzo settore (Ets). Tra le disposizioni introdotte per agevolare l’impatto delle nuove regole fiscali e che troveranno nel 2026 piena attuazione vi è il nuovo articolo 79-bis del Dlgs 117/2017.
La norma, in risposta a un ...