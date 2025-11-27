Il regime Iva può restare costante se cambia la destinazione dei beni
Operazione intra Ue trasformata in esportazione all’insaputa del venditore. Alt alla riqualificazione della vendita come se fosse interna allo Stato del cedente
Un cambio “in corsa” nella destinazione dei beni venduti non implica necessariamente una modifica del regime di tassazione dell’operazione. A ribadirlo senza tentennamenti è la Corte di giustizia europea nella sentenza di cui alla causa C-602/24 del 1° agosto scorso, con effetti che coinvolgono sia profili sistematici dell’imposizione Iva, sia aspetti di carattere pratico-operativo. Nella vicenda esaminata (relativa alla contestazione azionata dall’autorità fiscale competente per il Paese del cedente...
Sentenza della Corte Ue estensibile alle ipotesi con fatture d’acconto
Massimo Sirri e Riccardo Zavatta