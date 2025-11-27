Sentenza della Corte Ue estensibile alle ipotesi con fatture d’acconto
Conclusioni utili nei casi in cui passi molto tempo tra l’ordine e la consegna
Le conclusioni cui perviene la Corte di giustizia nella sentenza C-602/24 possono risultare utili anche in ulteriori vicende all’attenzione degli operatori. È il caso di taluni settori, come la produzione su commessa di macchinari di elevato costo unitario (ma altrettanto avviene nel mondo della nautica, per esempio), in cui, anche a causa del tempo che può intercorrere tra la firma degli ordini d’acquisto e la materiale consegna, si assiste a modifiche nella destinazione finale dei beni. In questo...