Import, la detrazione Iva guarda ai costi correlati
Per le società non proprietarie dei beni è decisivo l’effetto delle spese sul prezzo a valle
Gli articoli in pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco del 29 ottobre e 5 novembre.
In tema di gestione Iva nei rapporti con l’estero due argomenti destano particolare interesse: il rebus della detrazione dell’imposta per le importazioni e, nei rapporti intercompany, la corretta contabilizzazione degli aggiustamenti di fine anno.
Detrazione all’import
Il primo tema è quello di definire puntualmente la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione in dogana, all’atto dell’importazione, quando il...