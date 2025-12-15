Imprese e professionisti, detrazione Iva al 40% fino al 2028 sulle auto
Pubblicata in «Gazzetta» Ue l’ok alla proroga per l’Italia. La limitazione della detrazione non si applica ai veicoli interamente utilizzati nell’attività
Sesta proroga dell’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per limitare al 40% la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli stradali a motore «a condizione che il veicolo non sia interamente utilizzato a fini professionali».
Con la decisione 2025/2529 del Consiglio dell’Unione europea - pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea del 12 dicembre - è stata concessa la sesta autorizzazione triennale alla limitazione della detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto e sull’importazione...
