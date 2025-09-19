In campo i primi 33 certificatori per la cooperative compliance
Pubblicati gli elenchi di avvocati e commercialisti. Entro fine ottobre i corsi per chi dovrà abilitarsi. Attesa per il Dm Economiachiamato a prorogare i tempi per il bollino blu sul Tcf
Trenta tra commercialiste e commercialisti. Tre avvocati. In totale 33 professionisti. Sono i primi certificatori presenti nei rispettivi elenchi degli Ordini di appartenenza a essere già in campo per la certificazione del tax control framework (Tcf) per la cooperative compliance. Di fatto sono i professionisti che, in virtù dei titoli e delle competenze come stabilito dal protocollo d’intesa siglato ad aprile, hanno potuto accedere direttamente agli elenchi senza dover passare prima per i corsi ...