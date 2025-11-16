Incasso giuridico, soci esteri al bivio tra Fisco e Cassazione
Resta la divergenza di interpretazione sul quadro creatosi dopo il Dlgs 147/15
Permangono ancora incertezze sull’applicabilità del cosiddetto “incasso giuridico” nelle ipotesi di rinuncia ai crediti vantati verso società partecipate. Si tratta di una finzione di incasso introdotta dalla circolare 73/1994 delle Entrate (poi accolta dalla giurisprudenza, si veda Cassazione 26842/2014, 1335/2016, 7636/2017 e 12222/2022), che mirava a evitare i salti d’imposta che potevano verificarsi nel quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal Dlgs 147/2015.
Nel sistema previgente...