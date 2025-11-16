Controlli e liti

Incasso giuridico, soci esteri al bivio tra Fisco e Cassazione

Resta la divergenza di interpretazione sul quadro creatosi dopo il Dlgs 147/15

Flavio Paccagnella

Permangono ancora incertezze sull’applicabilità del cosiddetto “incasso giuridico” nelle ipotesi di rinuncia ai crediti vantati verso società partecipate. Si tratta di una finzione di incasso introdotta dalla circolare 73/1994 delle Entrate (poi accolta dalla giurisprudenza, si veda Cassazione 26842/2014, 1335/2016, 7636/2017 e 12222/2022), che mirava a evitare i salti d’imposta che potevano verificarsi nel quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal Dlgs 147/2015.

Nel sistema previgente...

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti