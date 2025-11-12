Verifiche fiscali in azienda con difesa rinviata alla fine dell’istruttoria
Consiglio e fondazione dei commercialisti sulla sentenza di Corte Edu
Sulle garanzie procedurali in materia di verifiche fiscali permangono sintomatiche lacune che potrebbero compromettere l’effettiva tutela dei diritti del contribuente, come indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Italgomme. Dal Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti arriva ora una disamina sul nuovo articolo 12, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, introdotto con l’articolo 13-bis del Dl 84/2025.
La norma interviene sul tema della motivazione...