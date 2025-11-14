Transazioni infragruppo, ripartizione degli utili a maglie strette

Il profit split può essere considerato valido solo laddove le parti apportino congiuntamente beni immateriali unici e di considerevole valore, realizzando prestazioni tra loro notevolmente integrate. Questa è la conclusione alla quale perviene la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1059/25 (presidente Marini, relatore Palma). La decisione trae origine da un accertamento sui prezzi di trasferimento adottati da una società italiana Alfa. L’agenzia delle Entrate ha contestato il ...

