Ires premiale addio, 4 miliardi destinati agli investimenti
Tornano iper e superammortamento. Dote su tre anni per la Zes
Cambia volto il piano di incentivi alle imprese che investono in beni strumentali. Come anticipato dal Sole 24 Ore del 14 ottobre, si chiude l’era dei crediti di imposta e si torna all’iper e superammortamento fiscale, cioè al sistema della maxi-deduzione che aveva caratterizzato la prima fase del piano Industria 4.0. Ma contemporaneamente le imprese devono rinunciare all’Ires premiale, nonostante gli appelli per il suo rinnovo.
A confermare questa linea è la nota del ministero dell’Economia con la...