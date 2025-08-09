Ires premiale al via con il tetto sui costi investiti

Lo sconto di quattro punti percentuali (dal 24 al 20%) per le imprese che investono e assumono diventa operativo. Ma ci sono voluti 8 mesi per scrivere le regole e fornire al sistema produttivo e ai suoi consulenti le indicazioni per il calcolo dei requisiti di accesso all’Ires premiale. Tra le novità più importanti nel decreto firmato ieri dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, la conferma della possibilità di cumulare il taglio dell’Ires con gli altri incentivi «che abbiano ad oggetto i medesimi...

