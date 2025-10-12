Iva in stallo sulla manutenzione delle scuole

La questione dell’aliquota Iva applicabile agli interventi sugli edifici scolastici pubblici continua a rimanere al centro di un acceso contrasto interpretativo.

Da un lato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9662 del 2023, ha affermato il principio di diritto secondo cui le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole devono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10%, in virtù del combinato disposto dell’articolo 16 del Dpr 633/1972 e del n. 127-quinquies della Tabella...