La Corte Ue boccia l’analisi fisica solo per i biocarburanti importati

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nella causa C-624/22, si è pronunciata con riguardo all’imposizione dei biocarburanti statuendo che, ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione dell’incorporazione dei biocarburanti, non vi deve essere alcuna analisi fisica del prodotto stesso. Ciò sempre che per tale prodotto, che è stato trasferito da un deposito fiscale di un altro Stato membro, non sia prevista alcuna analisi fisica con il metodo del radiocarbonio nello...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi