Speciale Telefisco in agenda il 18 settembre. Professionisti in campo per i suggerimenti

Telefisco riaccende i motori. Con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle novità e sugli adempimenti dell’ultima parte dell’anno. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre con «Speciale Telefisco 2025 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming dalle ore 9 alle 13.00.

Anche quest’anno, dunque, Telefisco raddoppia con un’altra opportunità di aggiornamento, dopo quella tradizionale di inizio anno. Una seconda chance che coincide con la ripresa dell’attività di studi professionali e imprese e che ha come obiettivo dare certezze su novità e appuntamenti degli ultimi mesi dell’anno.

Il quadro

Da settembre 2025 professionisti e contribuenti, infatti, dovranno fare i conti con una serie di passaggi determinanti. Da un lato la riforma fiscale ha portato molte novità, oggetto poi di correzioni e messe a punto. Interventi che caratterizzeranno i prossimi mesi: basti pensare alle scelte sul concordato preventivo biennale oppure alle nuove regole in materia di revisione delle sanzioni e ravvedimento che esplicheranno in pieno i loro effetti. Oppure, ancora, alla gestione delle aggregazioni fra studi, delle operazioni straordinarie e delle regole sulla cooperative compliance per i professionisti. Senza dimenticare, poi, lo sblocco delle nuove regole fiscali per il terzo settore e gli effetti che le novità sui dazi potranno avere sulle imprese.

A queste novità si aggiungono anche quelle che caratterizzano la vita quotidiana di professionisti, aziende e contribuenti. Pensiamo a tutti gli adempimenti legati alla chiusura della dichiarazione dei redditi oppure alle novità in materia di Iva, bilanci e responsabilità dei sindaci. Solo per fare alcuni esempi: pensiamo alle misure sulla gestione delle trasferte, ai chiarimenti che continuano sui bonus edilizi per arrivare agli accertamenti sui crediti d’imposta per le imprese.

Un quadro molto ricco, dunque. Per tutti questi motivi, anche quest’anno, Il Sole 24 Ore ha scelto di ripetere l’esperienza di coinvolgere direttamente i lettori nella selezione e nelle indicazioni dei temi di maggiore rilevanza. A partire da oggi e nei prossimi giorni coloro che si sono iscritti all’edizione di Telefisco del 5 febbraio 2025 riceveranno un breve questionario attraverso il quale potranno indicare le materie che ritengono di maggiore interesse per la ripresa dell’attività di studi e imprese. I risultati del sondaggio verranno, poi, esaminati da parte della redazione e dagli esperti del Sole 24 Ore per definire il programma dell’evento. Programma che, però, potrà variare nel corso in agosto e settembre a fronte di possibili novità.

L’evento

Speciale Telefisco è in programma giovedì 18 settembre dalle 9 alle 13.00. L’evento si svolgerà in modalità streaming e prevederà una serie di relazioni alle quali si accompagneranno interviste e approfondimenti sulle novità del momento. Un modo per prepararsi in modo utile ed efficace alla ripresa dell’attività.

Le formule

Due le formule che consentiranno di seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 18 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione. L’accesso alla formula Speciale Telefisco Advanced darà diritto, come previsto per quella Base, ad assistere alla diretta del 18 settembre (previa registrazione) e a poter inviare quesiti al forum dell’Esperto. Inoltre, chi aderisce alla formula Advanced, potrà fruire dell’intera giornata dei lavori di Speciale Telefisco in differita, così da poter organizzare al meglio i propri impegni. Ma non finisce qui. Speciale Telefisco Avanced offrirà la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno (con un incontro alla settimana di due ore visionabile anche in differita). Questi appuntamenti saranno in continuità con gli argomenti trattati nella diretta di Speciale Telefisco Base, dando l’opportunità di approfondire ancora di più con i nostri Esperti le novità di fine 2025.