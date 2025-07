Tribunale Ue: no alle accise in caso di fatture false

La direttiva 2008/118/Ce sul regime generale delle accise non consente che una normativa nazionale possa prevedere l’esigibilità dell’accisa sui prodotti energetici in caso di cessione fittizia dei medesimi nell’ambito di una frode per fatture false. Non si può, ai fini delle accise, assoggettare a imposizione un prodotto che non sia stato realmente consumato e immesso in consumo. Questo è il principio di diritto reso dal Tribunale Ue nella causa T-534/24, la prima ad essere pronunciata a seguito...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi