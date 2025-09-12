La dematerializzazione delle quote di Srl va prevista nello statuto
Questa disciplina è utile soprattutto per le società con numerosi soci variabili
Due nuove massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (214 e 215 del 22 luglio 2025) chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote dematerializzate di Srl.
La cosiddetta legge Capitali dello scorso anno (legge 21/2024) ha previsto che le quote di Srl Pmi possono esistere in forma scritturale in base all’articolo 83-bis del Tuf (Dlgs 58/1998). È, quindi, consentito di assoggettare in via facoltativa le quote allo stesso regime delle azioni delle Spa quotate in borsa.
Sul piano...
