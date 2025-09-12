Diritto

La dematerializzazione delle quote di Srl va prevista nello statuto

Questa disciplina è utile soprattutto per le società con numerosi soci variabili

di Mario Notari

Due nuove massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (214 e 215 del 22 luglio 2025) chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote dematerializzate di Srl.

La cosiddetta legge Capitali dello scorso anno (legge 21/2024) ha previsto che le quote di Srl Pmi possono esistere in forma scritturale in base all’articolo 83-bis del Tuf (Dlgs 58/1998). È, quindi, consentito di assoggettare in via facoltativa le quote allo stesso regime delle azioni delle Spa quotate in borsa.

Sul piano...

Correlati

Leo De Rosa, Alberto Russo

Riviste

Gli ultimi contenuti di Diritto