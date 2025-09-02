Composizione negoziata, sequestro ingiustificato

La pendenza di una procedura di composizione della crisi non è sufficiente per giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’articolo 321, comma 2, del Codice di procedura penale, connessa a reati tributari. Lo ha affermato la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 30109/25, depositata il 2 settembre, rigettando il ricorso con cui il Procuratore della Repubblica europeo aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Modena aveva accolto l’...

