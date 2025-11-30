La prassi della settimana: dalle agevolazioni “prima casa” agli accordi transattivi nella crisi d’impresa

Punti Chiave
- Imposta sostitutiva a favore dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno: vale anche per i redditi di capitale di fonte estera
- Voli aerei: calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti che effettuano tratte internazionali
- Superbonus: errata comunicazione dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura
- Agevolazioni «prima casa»: modifica normativa del termine per la rivendita dell’abitazione agevolata
- Crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: opzione per evitare il cumulo
- Contributo straordinario per le copie cartacee vendute nel corso dell’anno 2023: invio della domanda
- Consolidato fiscale e remissione in bonis
- Composizione negoziata nella crisi d’impresa: accordi transattivi con l’Erario
- Componenti del valore in dogana: semplificazione della determinazione degli importi