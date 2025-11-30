RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalle agevolazioni “prima casa” agli accordi transattivi nella crisi d’impresa

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 45

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Imposta sostitutiva a favore dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno: vale anche per i redditi di capitale di fonte estera
  2. Voli aerei: calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti che effettuano tratte internazionali
  3. Superbonus: errata comunicazione dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura
  4. Agevolazioni «prima casa»: modifica normativa del termine per la rivendita dell’abitazione agevolata
  5. Crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: opzione per evitare il cumulo
  6. Contributo straordinario per le copie cartacee vendute nel corso dell’anno 2023: invio della domanda
  7. Consolidato fiscale e remissione in bonis
  8. Composizione negoziata nella crisi d’impresa: accordi transattivi con l’Erario
  9. Componenti del valore in dogana: semplificazione della determinazione degli importi

