La prassi della settimana: il Cpb non cessa per la modifica del codice Ateco

Punti Chiave
- Pro-rata di detraibilità: esclusa la cessione del fabbricato strumentale
- Vendita forzata di un immobile pignorato: trattamento Iva
- Consecuzione tra procedure concorsuali: emissione della nota di credito
- Carta prepagata: rilevanza Iva della cessione/prestazione e non della ricarica
- Agevolazioni «prima casa»: termine per la rivendita dell’immobile pre-posseduto e credito d’imposta
- Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: optional a carico dell’assegnatario
- Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: ricariche elettriche
- Concordato preventivo biennale: non cessano gli effetti in caso di variazione dell’attività per modifica del codice Ateco
- Manifesto merci in arrivo e in partenza: casi di esonero