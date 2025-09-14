RassegnaPrassi

La prassi della settimana: il Cpb non cessa per la modifica del codice Ateco

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 34

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Pro-rata di detraibilità: esclusa la cessione del fabbricato strumentale
  2. Vendita forzata di un immobile pignorato: trattamento Iva
  3. Consecuzione tra procedure concorsuali: emissione della nota di credito
  4. Carta prepagata: rilevanza Iva della cessione/prestazione e non della ricarica
  5. Agevolazioni «prima casa»: termine per la rivendita dell’immobile pre-posseduto e credito d’imposta
  6. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: optional a carico dell’assegnatario
  7. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: ricariche elettriche
  8. Concordato preventivo biennale: non cessano gli effetti in caso di variazione dell’attività per modifica del codice Ateco
  9. Manifesto merci in arrivo e in partenza: casi di esonero

