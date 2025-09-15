La probabilità dell’evento obbliga a rilevare il fondo all’interno del rendiconto

L’Itas 13 disciplina il trattamento contabile dei fondi, delle passività potenziali e delle attività potenziali e le informazioni da presentare nella nota integrativa. Le definizioni sono sostanzialmente in sintonia con l’articolo 2424-bis del Codice civile e con il principio contabile Oic 31. Un fondo è una passività certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono incerti. L’accantonamento rappresenta la contropartita economica (onere) correlata alla rilevazione di un fondo...

