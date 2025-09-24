Contabilità

Tcf, le istruzioni per emissione e chiusura dei prestiti obbligazionari convertibili a tasso zero

L’Agenzia ha analizzato i profili contabili e il trattamento fiscale ai fini Ires e Irap

di William Criminisi

Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 321934 del 7 agosto (allegato 3) sono stati approfonditi i profili contabili (IAS/IFRS) e fiscali (Ires e Irap) relativi all’emissione e alla chiusura di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie di numero e importo fissi (negoziate in mercati regolamentati), con tasso di interesse pari a zero. Nella fattispecie rappresentata, inoltre, l’emittente ha deciso di valutare le passività finanziarie al costo ammortizzato, anziché al fair...

