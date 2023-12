La ricevuta di avvenuto pagamento dimostra l’estinzione del debito

La domanda

Per diversi anni un debito verso un fornitore è stato esposto in bilancio (dal 2011 al 2016) erroneamente. Il debito era stato pagato ma il consulente ha omesso di registrare l'operazione contabile. Nell'anno di imposta 2017, a fronte dell'acquisizione della dichiarazione del fornitore con cui lo stesso dichiara che nulla ha da pretendere stante il pagamento entro il 2010 del debito nei suoi confronti, si rileva in bilancio l'eliminazione del debito dallo stato patrimoniale e la sopravvenienza attiva non imponibile nel conto economico. In dichiarazione si procede con la rilevazione di una variazione in diminuzione. L'agenzia delle Entrate contesta l'operazione e applica l'articolo 88 del Tuir trattando la sopravvenienza alla stessa stregua dello stralcio di un debito. Però il debito è stato pagato e tale pagamento si evince chiaramente dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore. Si richiede il parere dell'esperto.

C. D. - Ragusa