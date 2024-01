Superbonus, le asseverazioni guardano ai prezzari in vigore al momento delle spese

L’asseverazione di congruità dei costi, obbligatoria per i lavori di superbonus in caso di cessione del credito ma anche per la detrazione diretta, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento di effettuazione della spesa. Mentre, nel caso di uno sconto in fattura integrale, e in assenza di un pagamento materiale, bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura. L’importante chiarimento è arrivato con una risposta a interpello (n. 1/2024) pubblicata dall’agenzia delle Entrate...

