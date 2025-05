Concordato preventivo per il 2025-2026: il video su come aderire (e revocare la scelta)

Al via il concordato preventivo per il 2025-2026: l’accordo tra il Fisco e le partite Iva sul reddito da dichiarare e le imposte da pagare per un biennio. L’adesione potrà essere avvenire insieme alla dichiarazione dei redditi o in alternativa in modo autonomo, vale a dire inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio del modello Redditi 2025.