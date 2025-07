Giovani imprenditori agricoli, pubblicato il modello per il credito d’imposta sulla formazione

Comunicazione per il credito di imposta per la formazione dei giovani agricoltori da trasmettere entro il 24 settembre prossimo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato il provvedimento 305754/2025 che approva il modello (con le relative istruzioni) necessario per ottenere il credito.

L’articolo 6 della legge 36 del 2024, al comma 1, ha previsto l’erogazione di un contributo, sottoforma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola...