Reverse charge con la scelta per l’imponibilità
Inversione contabile solo se il cessionario è soggetto passivo Iva
Attenzione all’Iva e alle altre imposte indirette anche per la cessione agevolata ai soci. Innanzitutto, va ricordato che anche le cessioni, al pari delle assegnazioni, sottostanno alla disciplina Iva ordinaria e, fra tutte, alla regola per cui la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito. Inoltre, per stabilire se l’uscita avviene in esenzione o imponibilità (solo le cessioni di aree non edificabili sono fuori campo Iva), servono le consuete verifiche: caratteristiche soggettive...