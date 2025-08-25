Beni ai soci, cessione agevolata senza vincoli sul patrimonio netto
Solo nell’assegnazione va verificata la capienza rispetto al valore residuo. L’attribuzione non deve riguardare tutti i partecipanti alla società
Test di convenienza tra cessione e assegnazione agevolata dei beni ai soci. In vista della scadenza del 30 settembre per avvalersi della nuova possibilità di accedere a una delle operazioni che consentono, in presenza delle condizioni di legge, l’attribuzione ai soci degli immobili societari fruendo di significativi vantaggi fiscali, la scelta di procedere con la cessione in luogo dell’assegnazione agevolata può dipendere da diversi fattori.
In primo lugo, la cessione agevolata, contrariamente a quanto...