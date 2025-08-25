Perdite, nelle fusioni retrodatate limitazioni solo sull’incorporata

Uno degli obiettivi della riforma fiscale (legge 111/2023) era quello di omogeneizzare il riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, eccedenze Ace) nelle acquisizioni e nelle operazioni straordinarie. Per le acquisizioni si è agito all’interno dell’articolo 84 del Tuir. Per le operazioni straordinarie (fusioni e scissioni) il Dlgs 192/2024 è intervenuto sugli articoli 172 e 173 del Tuir che disciplinano queste due operazioni. Poi il decreto fiscale (Dl 84/2025) ha previsto che...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi