Omologazione per gli importi ante 2024

La delega fiscale persegue l’obiettivo di consentire il libero e completo riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi, eccedenze Ace) nei casi di acquisizioni societarie, fusioni, scissioni e conferimenti aziendali laddove le entità coinvolte appartengano allo stesso gruppo societario caratterizzato dal controllo di diritto (articolo 2359, comma 1 numero 1, e comma 2 del Codice civile). In questo modo l’articolo 177-ter del Tuir disciplina le perdite fiscali infragruppo.

Pertanto, data ...