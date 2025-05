Società cooperative, i casi pratici per capire come funziona la tassazione

Le società cooperative seguono un regime fiscale specifico distinto da quello delle altre società di capitali. La disciplina varia a seconda della tipologia, nonché in base alla sussistenza o meno del criterio della mutualità prevalente. Come funziona, quindi, il calcolo della base imponibile Ires e come si compila il Modello Redditi SC alla luce delle differenti regole fiscali proprie di ogni tipologia di cooperativa?