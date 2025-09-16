Legna da ardere, arrivano le percentuali di compensazione Iva
Nella «Gazzetta Ufficiale» del 16 settembre il decreto che innalza le soglie nel limite massimo di spesa di un milione di euro l’anno
Fissate le percentuali di compensazione del legno per gli anni 2024 e 2025. Con decorrenza 2019, la legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) con il comma 662, ha disposto l’emanazione annuale di un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di innalzare le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui.
A questa ...
Correlati
Decreto ministeriale