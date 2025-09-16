Imposte

Riserve sotto osservazione per non perdere l’Ires premiale

Necessario il monitoraggio dell’utile 2024 non distribuito. I dati andranno riportati in un prospetto di Redditi 2026

di Luca Gaiani

Serve un monitoraggio della riserva che ha accolto l’utile 2024 non distribuito per non perdere l’Ires premiale. Lo prevede l’articolo 7 del Dm 8 agosto 2025 che impone l’istituzione di un prospetto nella dichiarazione dei redditi. In caso di copertura di perdite, si considereranno fiscalmente utilizzate prioritariamente, e a prescindere dalla delibera assembleare, quelle formate con utili diversi, con ciò mantenendosi il vincolo fiscale sulla posta rilevante per l’Ires premiale.

Vincolo fiscale sull’80%

Le società che intendono...

