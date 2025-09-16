Riserve sotto osservazione per non perdere l’Ires premiale
Necessario il monitoraggio dell’utile 2024 non distribuito. I dati andranno riportati in un prospetto di Redditi 2026
Serve un monitoraggio della riserva che ha accolto l’utile 2024 non distribuito per non perdere l’Ires premiale. Lo prevede l’articolo 7 del Dm 8 agosto 2025 che impone l’istituzione di un prospetto nella dichiarazione dei redditi. In caso di copertura di perdite, si considereranno fiscalmente utilizzate prioritariamente, e a prescindere dalla delibera assembleare, quelle formate con utili diversi, con ciò mantenendosi il vincolo fiscale sulla posta rilevante per l’Ires premiale.
Vincolo fiscale sull’80%
Le società che intendono...
Correlati
Roberto Bianchi e Debora ReverberiRiviste