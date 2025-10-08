Macchine operatrici, lo sconto accise sul gasolio diventa in salita

È dal 2006, con la circolare 33/D del 15 settembre dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (adm), competente sul tema, che è operativo il recupero del 70% dell’accisa versata sul gasolio acquistato dalle imprese e utilizzato per produrre forza motrice dalle macchine operatrici, quali ad esempio escavatori, pale gommate, dumper, pale, ruspe, compressori, carrelli elevatori, macchine per il movimento terra e quant’altro. Nei fatti, l’agevolazione, disciplinata al punto 9, tabella A, del Dlgs 504/1995...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi